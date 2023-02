Nederlandse redders gaan door met zoeken, maar sfeer rampgebied slaat om

Zes dagen na de zware aardbevingen lijken ongeloof en shock plaats te maken voor wanhoop in het getroffen gebied in Turkije. De kans dat er nog overlevenden onder het puin vandaan worden gehaald is zeer klein en daarmee groeit de onrust onder de plaatselijke bevolking. De reddingswerkers van de Nederlandse organisatie USAR gaan door met de zoekacties, maar ook zij merken een verandering in de werkomstandigheden. "De sfeer is anders dan een aantal dagen geleden", zegt USAR-woordvoerder Jop Heinen. Zelf is hij niet aanwezig bij de zoekacties, maar zijn collega's merken op dat de sfeer omslaat. "We zijn vooral met ons werk bezig, maar we zijn daar wel alert op. Het kan zijn dat we eerder stoppen vandaag." Heinen schetst dat bij overlevenden de hoop afneemt dat hun dierbaren nog levend onder het puin vandaan zullen komen. "Ze zijn dakloos, ze zijn hun familie verloren en de kans dat er overlevenden worden gevonden, is heel klein. Het besef van wat er gebeurd is, begint nu door te dringen." Hulpteams van het Oostenrijkse leger kondigden eerder vandaag aan hun inzet te staken vanwege toenemende agressie bij de Turken onderling. Daarbij zou ook worden geschoten. Enkele uren later zeiden de Oostenrijkers de operatie te hervatten met bescherming van het Turkse leger. Duitse hulpverleners zeiden alleen nog uit te rukken als er concrete aanwijzingen zijn dat iemand levend kan worden gered. Volgens de Duitsers is de onvrede onder de bevolking het gevolg van het ontbreken van eerste levensbehoeften:

Het Duitse reddingsteam in Turkije rukt niet meer uit om lichamen te bergen, omdat ze vrezen voor hun veiligheid. Voor overlevenden rukken ze nog wel uit, maar dan moet er Turkse bewaking mee. - NOS

Ook de Nederlandse USAR-reddingswerkers wachten nu op aanwijzingen dat er nog mensen kunnen worden gered. "Gisteren hebben we nog een jongetje van 8 jaar kunnen bevrijden. Daarom zijn we vandaag ook op pad gegaan", aldus Heinen. "We graven pas als we duidelijke signalen hebben dat mensen nog in leven zijn. Dat kan zijn door klopgeluiden, door de honden die aanslaan of doordat mensen recent nog iets hebben gehoord." Dat betekent ook dat het team regelmatig slecht nieuws moet brengen aan mensen die zich vastklampen aan de hoop dat hun dierbaren nog gered kunnen worden. "Als we denken dat er geen kans is dat er nog mensen in leven zijn, of het veel te gevaarlijk of ingewikkeld is om te graven - bijvoorbeeld omdat het meer dan 12 uur zou duren - maken we de keuze om ergens anders te kijken. Dat leggen we uit."

Dit is er vandaag gebeurd: Het totaal aantal doden is gestegen tot ruim 25.000. Volgens de Turkse president Erdogan vielen er in Turkije 21.848 doden en in Syrië staat het dodental op ruim 3500. Vooral in Syrië is echter nog weinig zicht op hoeveel slachtoffers er werkelijk zijn.

Door toenemende onrust onder de Turkse bevolking zei Oostenrijk vandaag de operatie te staken. Later meldde het Oostenrijkse leger de hulpacties te hervatten met bescherming van Turkse militairen.

Turkije opende de grens met Armenië voor hulpgoederen. De grensovergang bleef 30 jaar dicht.

In Turkije zwelt de kritiek aan op aannemers, architecten en lokale bestuurders vanwege de vele ingestorte flatgebouwen. Twaalf mensen zijn aangehouden, melden Turkse media.

Een groep advocaten begint claim tegen bouwbedrijven en -inspecteurs.

Met elk reddingsteam van USAR gaat een tolk mee die beslissingen en situaties kan uitleggen aan de plaatselijke bevolking. Dat is volgens Heinen van groot belang. "We merken dat dat heel fijn is in het contact met families en getroffenen. Daardoor kunnen we keuzes uitleggen en zijn we goed in staat om aan te geven wat er speelt." Ondanks de toenemende onrust zegt Heinen dat er toch veel begrip en dankbaarheid is. "Mensen zijn dankbaar dat we er zijn, dat we een poging wagen en dat we het uitleggen. We krijgen brood en fruit aangeboden terwijl zij zelf nog maar heel weinig hebben." In het Turkse Kahramanmaras wordt nog steeds gezocht naar mensen onder het puin. Verslaggever Gulsah Ercetin laat zien hoe velen van hen de dagen doorbrengen op straat, in een tent of in een winkelpand:

