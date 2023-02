Union Berlin in blakende vorm richting Amsterdam, maar Bayern blijft aan kop

Union Berlin, dat donderdag in de Europa League bij Ajax op bezoek komt, wint bij RB Leipzig (1-2) ook zijn vijfde competitieduel in 2023 en blijft tweede op een punt achterstand.

Drie dagen voor de topper in de Champions League tegen Paris Saint-Germain heeft Bayern München geen bovenmatige inspanning hoeven leveren om VfL Bochum van zich af te schudden (3-0). Daardoor blijft Bayern tevens koploper in de Bundesliga.

Hoewel Bochum vijftiende staat in de Duitse competitie, is de club onder Thomas Letsch helemaal opgeleefd. Toen de trainer in september van Vitesse werd overgenomen, had het team nog maar één puntje uit zeven wedstrijden weten te peuren.

De Ligt en Blind in actie

Van de twaalf volgende duels werden er zes gewonnen, ook tegen sterke teams als Eintracht Frankfurt en Union Berlin. Een stuntje tegen Bayern, met Matthijs de Ligt in de basis en Daley Blind als invaller, zat er mede door onnozel verdedigen al snel niet meer in.