Bayern heeft geen moeite met het onder Letsch (ex-Vitesse) zo opgeleefde Bochum

Drie dagen voor de topper in de Champions League tegen Paris Saint-Germain heeft Bayern München geen bovenmatige inspanning hoeven leveren om VfL Bochum van zich af te schudden (3-0). Daardoor blijft Bayern tevens koploper in de Bundesliga.

Hoewel Bochum vijftiende staat in de Duitse competitie, is de club onder Thomas Letsch helemaal opgeleefd. Toen de trainer in september van Vitesse werd overgenomen, had het team nog maar één puntje uit zeven wedstrijden weten te peuren.

Van de twaalf volgende duels werden er zes gewonnen, ook tegen sterke teams als Eintracht Frankfurt en Union Berlin. Een stuntje tegen Bayern, met Matthijs de Ligt in de basis en Daley Blind als invaller, zat er mede door onnozel verdedigen al snel niet meer in.

Een te zachte terugspeelbal van Saidy Janko werd door Thomas Müller onderschept (1-0), waarna Leon Goretzka vlak voor rust een enorme kans op de tweede Bayern-treffer om zeep hielp. Die kopbal tegen de paal bleef zonder gevolgen, want Kingsley Coman en Serge Gnabry (penalty) drukten het overwicht alsnog uit in goals.

Topper later op de avond

Achtervolgers RB Leipzig en Union Berlin spelen later op de avond nog tegen elkaar.

Voorlopig is Borussia Dortmund tweede, dankzij een zege bij Werder Bremen (0-2). Donyell Malen zag vanaf de bank dat Jamie Bynoe-Gittens en Julian Brandt na rust het verschil maakten.