Ierse rugbyers boeken in topper tegen Frankrijk tweede zege in Six Nations

De rugbyers van Ierland hebben ook hun tweede wedstrijd in de Six Nations-competitie gewonnen. De Ieren waren in Dublin met 32-19 te sterk voor Frankrijk, dat al veertien wedstrijden ongeslagen was.

Vooral in het begin lieten beide teams hun klasse zien. Na een eerste helft met voortreffelijk rugby in een razend tempo ging de thuisploeg, de nummer één van de wereldranglijst, met een 22-16 voorsprong de kleedkamer in.

In de tweede helft lag het tempo iets lager, maar had Ierland nog altijd het betere van het spel. Garry Ringrose bezorgde zijn ploeg een bonuspunt door de vierde try te maken, waarna titelhouder Frankrijk het tij niet meer kon keren.

Het was de eerste Ierse zege op Frankrijk sinds november 2021, na drie opeenvolgende nederlagen.