Ghiotto bezorgt Roest in Polen zeldzame nederlaag op 5.000 meter

Roest liet zich in de eerste ronden wat verrassen door Ghiotto, erkende hij na de race. "Hij reed hard weg en daar schrok ik misschien een beetje van waardoor ik te rustig aan ging doen. Aan het einde kon ik nog wel een beetje naar hem toe rijden, maar het was niet genoeg."

Het gat dat de Italiaan daardoor had geslagen, probeerde Roest met een afbouwend schema nog wel te dichten. Zijn versnelling kwam echter te laat. De Lekkerkerker kwam nog wel in de buurt, maar het was net niet genoeg om Ghiotto te verslaan. Roest kwam in 6.18,27 over de streep, Ghiotto had 6.17,45 op de klok gezet.

De 27-jarige Nederlander en de 29-jarige Italiaan reden in rit zes tegen elkaar. Roest zag op het rondebord al snel 30'ers verschijnen, terwijl Ghiotto lang in de 29'ers wist te blijven.

Patrick Roest is voor het eerst dit seizoen bij een wereldbekerwedstrijd over 5.000 meter verslagen. Hij moest in het Poolse Tomaszów zijn meerdere erkennen in de Italiaan Davide Ghiotto.

Om die versnelling simpelweg eerder in te zetten, ontbrak de kracht bij Roest. "Ik had de benen niet. Zes dagen geleden reden we nog een tien kilometer (op de NK afstanden, red.). Gisteren reden we een 1.500 meter en een ploegenachtervolging. Het is gewoon erg veel. Dan doe je er nog alles aan om te winnen, maar dat lukte gewoon niet."

Motivatie is het probleem niet, benadrukt Roest, die over drie weken wereldkampioen wil worden. De WK zijn vanzelfsprekend belangrijker dan een wereldbeker. Maar: "Als je rijdt, wil je winnen."

Roest zal de wereldbekerfinale van volgend weekeinde, eveneens in Polen, laten schieten. "Het is zaak om te gaan herstellen en me voor te bereiden op de WK. Morgen vlieg ik naar huis, in de voorbereiding past het niet om volgende week weer te rijden."

De rustperiode in aanloop naar de NK, waar Roest drie titels won, was hem ook goed bevallen. Roest: "Mijn gevoel zegt: naar huis gaan en uitrusten."

Roest verliest rit niet vaak

Dat Roest zijn rit verliest op de 5.000 meter is de laatste jaren een zeldzaamheid. In ruim vijf jaar tijd werd hij slechts twee keer eerder verslagen door zijn directe tegenstander: in 2020 bij de WK afstanden en in 2021 bij de NK afstanden.