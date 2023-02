Zuid-Afrikaanse rapper AKA doodgeschoten in Durban

Een van de bekendste Zuid-Afrikaanse rappers, bekend onder zijn artiestennaam AKA, is gisteravond doodgeschoten in Durban. Dat hebben zijn ouders bekendgemaakt op zijn Instagrampagina. Hij was 35 jaar.

Kiernan Forbes, zoals de rapper echt heette, werd doodgeschoten bij een restaurant. Een goede vriend van Forbes, chef-kok Tebello Motsoane, overleefde de schietpartij evenmin, schrijft de BBC.

De politie zegt tegen de BBC dat Forbes en Motsoane naar hun auto liepen toen twee gewapende mannen van dichtbij het vuur openden op de rapper en zijn vriend. De aanvallers wisten te voet te ontsnappen en zijn nog voortvluchtig.

Forbes begon zijn muziekcarrière als lid van de hiphopgroep Entity. Nadat de groep in 2006 stopte, begon hij een solocarrière. Hij scoorde hits met onder andere Lemons (Lemonade), All Eyes on Me en Fela In Versace.

Meerdere prijzen

De rapper won meerdere Zuid-Afrikaanse prijzen met zijn muziek. Ook werd hij een aantal keer genomineerd voor een Black Entertainment Television (BET) Award en een MTV Europe Music Award.

Enkele uren voor zijn dood had Forbes via Instagram nog zijn nieuwe album, Mass Country, aangekondigd. Dit album zou volgende maand verschijnen.