SP hoopt nu wel het tij mee te hebben en voert nationalisatiecampagne

'Nederland naar de tering door de privatisering'. Het is te lezen op een van de vele protestborden bij de aftrap van de SP-campagne op het Amsterdamse Beursplein. Het bord vat de boodschap waarmee de partij tot de verkiezingen de boer op gaat, goed samen.

De Socialistische Partij hoopt het tij mee te hebben en draait een oud actiestandpunt om: waren ze eerder altijd tegen de privatisering (van onder meer energiebedrijven). Nu willen ze dat die weer worden genationaliseerd.

Een relevant punt, vindt partijeider Marijnissen, in deze tijden van hoge energieprijzen. "We willen de energierekening voor mensen verlagen en dat kan door de winsten te verlagen", vindt ze. "Maar dan moet je wel zeggenschap hebben."

Niets te zeggen

Want die hebben 'we' nu niet, betoogt lijsttrekker voor de Eerste Kamer Tiny Kox. "We hebben niets te zeggen over onze energievoorziening", aldus Kox, nu fractievoorzitter in de senaat. "Grote bedrijven beslissen of en hoe en tegen welke prijs wij energie kunnen krijgen."

Dat betekent tot groot ongenoegen van de SP dat er miljarden belastinggeld van het energieplafond naar commerciële bedrijven gaan. Dat moet anders en dus zou het weer moeten worden zoals vóór de verkoop van energiebedrijven in de afgelopen decennia.

Veel van die bedrijven waren destijds in handen van gemeenten en vooral provincies. De SP heeft het gevoel dat meer mensen terug willen naar die tijd.

Boe-geroep

Een petitie van de partij met de naam 'Verlaag de kosten, nationaliseer de energie' is bijna 120.000 keer getekend en volgens Marijnissen wint de partij aan leden de afgelopen maanden. "Het tij kan keren", zegt ze. En dat is voor de SP ook wel nodig, want sinds Marijnissen aan het roer staat heeft de partij alle verkiezingen verloren.

Aan de honderden sympathisanten, veelal door de SP aangevoerd met bussen, zal het niet liggen. 'Haal energie van de markt' en aanverwante leuzen zijn veelvuldig te lezen op protestborden en alle verwijzingen in de speech van Marijnissen naar 'marktwerkingen' en 'markten' worden consequent beantwoord met boe-geroep.

De SP heeft nog tot de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart om te pogen de rest van Nederland te overtuigen.