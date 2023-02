Bol snelt op indoorbaan in Metz in uur tijd naar twee Nederlandse records

Femke Bol heeft bij indoorwedstrijden in Metz in iets meer dan een uur tijd twee keer een Nederlands record gelopen. De 22-jarige atlete won haar serie op de 400 meter in 49,96 en snelde niet veel later op de 200 meter naar 22,87.

Met haar tijd op de 400 meter was Bol ruim drie tienden sneller dan haar eigen record van vorig jaar bij de NK in Apeldoorn. Het is de vierde tijd ooit gelopen op een indoorbaan. Alleen wereldrecordhoudster Jarmila Kratochvilova (49,59), Natalja Nazarova (49,68) en Tatana Kocembova (49,76) waren ooit sneller.

Op de 200 meter stond het Nederlands record op 23,10. In de eerste serie in Metz was Lieke Klaver ruim een tiende sneller (22,97), waarna Bol die nieuwe nationale toptijd in de tweede race direct al scherper stelde.

Geen finales

De korte loopnummers worden in Metz afgewerkt in series. Er is, vooral omdat er door de krappe binnenbanen geen sprake is van een gelijk speelveld, geen finale.