Bol snelt in Metz naar Nederlands record en vierde tijd ooit op 400 meter indoor

Femke Bol heeft hij indoorwedstrijden in Metz in haar eerste wedstrijd over 400 meter direct het Nederlands record aangescherpt. De 22-jarige atlete uit Amersfoort won haar serie in 49,96, waarmee ze 0,34 van haar eigen record van vorig jaar op de NK in Apeldoorn afhaalde.

Haar tijd was de vierde tijd ooit gelopen op een indoorbaan. Alleen wereldrecordhoudster Jarmila Kratochvilova (49,59), Natalja Nazarova (49,68) en Tatana Kocembova (49,76) waren ooit sneller.

Geen finale

De 400 meter wordt in Metz afgewerkt in drie series. Er is, vooral omdat er door de krappe binnenbanen geen sprake is van een gelijk speelveld, geen finale.