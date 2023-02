Otterspeer komt een duizendste tekort voor brons op 500 meter in Polen

Hein Otterspeer heeft net naast de medailles gegrepen op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Tomaszów. Hij kwam een duizendste tekort voor het brons. De Japanner Wataru Morishige pakte het goud.

Otterspeer, de nummer twee van de EK sprint van vorige maand, kwam al in de eerste rit in actie. De tijd van de 34-jarige Otterspeer was 35,03 en veel sprinters beten zich daarop stuk. Vooral de volle ronde van de Nederlander was ijzersterk.

Toen ook Kim Jun-ho, die derde staat in het World Cup-klassement, niet aan zijn tijd kwam, kreeg Otterspeer wat hoop, maar die vervloog vervolgens weer snel. De Japanner Morishige snelde in de voorlaatste rit namelijk naar 34,78 en pakte daarmee het goud.

In de slotrit doken ook Laurent Dubreuil (34,87) en Yuma Murakami (35,03) nog onder de tijd van Otterspeer.

Perspectief voor morgen

"Ik wist dat ik een goede rit had gereden. Het podium was mooi geweest", zegt Otterspeer, die zich realiseert dat het op de kortste afstand nu eenmaal heel dicht bij elkaar kan zitten.