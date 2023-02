Groenewoud verrast Takagi op 1.500 meter en pakt voor het eerst wereldbekergoud

Marijke Groenewoud heeft voor een grote verrassing gezorgd op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów. Ze versloeg topfavoriete Miho Takagi, die dit seizoen nog slechts één keer werd verslagen op de middellange afstand, en Ragne Wiklund en pakte zo de gouden medaille.

Het is voor de 24-jarige Groenewoud haar eerste overwinning in het World Cup-circuit. Ze had al wel zeven zilveren en zes bronzen medailles verzameld in haar carrière. "Dat is wel heel mooi", lachte de Nederlandse.

Groenewoud, vrijdag nog goed voor brons op de 3.000 meter, was in rit acht gekoppeld aan Takagi. Na haar race over drie kilometer gaf ze aan dat haar de zware omstandigheden in de ijshal in Tomaszów toch wat tegenvielen.

Na een nacht slaap had ze ogenschijnlijk veel minder last van die omstandigheden. Ze versloeg de Japanse in 1.56,67 en zat daarmee slechts 0,67 boven het baanrecord, dat op naam staat van Takagi.

'Niet denken dat het zwaar is'

"Ik voelde tijdens de rit al dat ik haar kon hebben", reageerde Groenewoud na het afrekenen met Takagi. "Ik had verwacht wel dat ze iets sneller van start zou gaan, omdat ze gisteren een harde 500 meter reed. Maar ik zat er verrassend al vrij snel voor."