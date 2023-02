Ook Georgië te sterk voor rugbyers in het Europe Championship

De Nederlandse rugbyers hebben in het Europe Championship ook hun tweede wedstrijd verloren. Na Spanje vorige week was nu Georgië, de nummer 13 van de wereldranglijst, in Amsterdam een maat te groot voor Oranje (WR-29): 8-40.

Met degelijk spel hield de ploeg van de Welshe bondscoach Lyn Jones de schade tot aan de rust beperkt: 3-12. Vroeg in de tweede helft liep de marge echter op door twee try's van Tedo Abzhandadze.

Oranje bleef knokken voor een resultaat en wist, wat in de eerste helft tot twee keer toe net niet was gelukt, na 63 minuten een try te maken. Koen Bloemen drukte de bal over de lijn. De slotfase was met twee try's weer duidelijk voor Georgië.