Politie achtervolgt verdachte schietpartij Arnhem tot in Eindhoven

De politie heeft vanochtend een klopjacht ingezet op de verdachte van een mogelijke schietpartij in Arnhem. Daarbij achtervolgde de politie de man met een aantal auto's, er werd ook een politiehelikopter ingezet.

Nog geen uur na de schietpartij werd de verdachte opgepakt, ruim 80 kilometer verderop - op de ringweg rond het centrum van Eindhoven.

Volgens de politie deed zich vanochtend een incident voor in een woning in Arnhem. Er zou mogelijk geschoten zijn, meldt Omroep Gelderland. Iemand liep een hoofdwond op. Over de ernst van de verwonding of het motief voor de mogelijke schietpartij is niets bekendgemaakt.

Duidelijk is wel dat de politie alles op alles zette om de verdachte in zijn vluchtauto te achterhalen. "Daarbij hebben we gebruik gemaakt van een helikopter, de Landelijke Eenheid en meerdere voertuigen", aldus een politiewoordvoerder.