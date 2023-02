Vanavond op tv: 2023 wordt stakingsjaar • De situatie in Iran • Nederlandse huisarts helpt in Turkije

Dag 6 van de aardbeving: Terwijl het dodental is opgelopen naar ruim 24.000, proberen internationale hulporganisaties met man en macht slachtoffer te helpen in Turkije en Syrië. We spreken met de Nederlandse huisarts Shakib Sana die naar Turkije is afgereisd.

Wat is er veranderd in Iran na de demonstraties Iran viert vandaag 44 jaar Islamitische Revolutie. Eind vorig jaar waren grote protesten in het land, en hoewel minder in het oog springend gaan de protesten nog altijd door. Wat is er precies veranderd in Iran? Een reportage van onze verslaggever Zainab Hammoud.