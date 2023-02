Alvarado en Van der Haar geven leiding niet uit handen en winnen Superprestige

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige bij de vrouwen op haar naam geschreven. Bij de mannen ging de eindzege naar Lars van der Haar.

Alvarado ging in de afsluitende veldrit in Middelkerke als klassementsleidster van start en de 24-jarige Rotterdamse gaf de eindzege extra cachet door een onewomanshow weg te geven.

Alvarado, die door de overwinning aan de Belgische kust vijf van de acht Superprestige-wedstrijden op haar naam heeft gebracht, hoefde niet op te boksen tegen wereldkampioene Fem van Empel, vice-wereldkampioene Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, de wereldkampioene bij de beloften. Het drietal dat dit seizoen de dienst uitmaakt bij de vrouwen, ontbrak in Middelkerke.

Heft in handen

Alvarado, die in 2020 de wereldtitel veroverde, nam in de slotrace al snel het heft in handen en soleerde naar de winst. Lucinda Brand, derde op de WK van vorige week in Hoogerheide, ging op een halve minuut achterstand als tweede over de meet en ook nummer drie, Annemarie Worst, kwam in haar eentje over de finish.

In het eindklassement eindigde Inge van der Heijden als tweede en Denise Betsema als derde. Zij waren de enigen die Alvarado, die ook in 2020 de Superprestige naar haar hand zette, nog hadden kunnen passeren, maar dat zat er geen moment in.