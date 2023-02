'Europarlementariër Tarabella aangehouden in Brussels corruptieonderzoek'

De Belgische Europarlementariër Marc Tarabella is aangehouden in het onderzoek naar het omkoopschandaal in het Europees Parlement. De politicus wordt verdacht van witwassen, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Belgische Openbaar Ministerie bevestigt dat aan de Vlaamse omroep VRT. Komende donderdag moet hij voor de rechter verschijnen.

Tarabella werd gisterochtend al opgepakt voor verhoor, nadat zijn parlementaire onschendbaarheid twee weken eerder door het Europees Parlement was opgeheven. Gisteren werd ook een bankkluis van hem doorzocht.

Het schandaal draait om de vermoedelijke omkoping van Europarlementariërs door Qatar en Marokko.

Uit partij en fractie gezet

Tarabella was lid van de Waalse Parti Socialiste en de sociaaldemocratische fractie van het Europees Parlement. Ook was hij vicevoorzitter van de commissie die zich bezighoudt met de betrekkingen van het parlement met Qatar en andere Arabische landen. Vanwege het schandaal werd hij uit zijn partij en de Brusselse fractie gezet.

De ex-Europarlementariër die gezien wordt als de spil in het schandaal, Pier Antonio Panzeri, zei volgens Belgische media eerder dat hij 120.000 tot 140.000 euro aan Tarabella had betaald voor het behartigen van de belangen van Qatar in Brussel.