Laatste overlevende nazi-bloedbad Oradour-sur-Glane overleden

De laatste overlevende van het nazi-bloedbad in Oradour-sur-Glane is overleden. Robert Hébras stierf vanochtend op 97-jarige leeftijd, zo heeft zijn familie bekendgemaakt.

Oradour-sur-Glane, in het midden van Frankrijk, was het toneel van een van de ergste Duitse oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog. Op 10 juni 1944, vier dagen na de geallieerde invasie in Normandië (D-day), werden de huizen in het dorp door de SS-divisie Das Reich in brand gestoken en de inwoners vermoord. 643 mensen kwamen om het leven: de mannen werden doodgeschoten, vrouwen en kinderen werden samengedreven in een kerk en levend verbrand. Slechts zes inwoners, onder wie de 18-jarige Hébras, wisten te ontkomen.

Verzoening

Hébras maakte zich jaren sterk voor verzoening met Duitsland. Zo was hij de drijvende kracht achter ontmoetingen tussen Franse en Duitse jongeren. Over het bloedbad in Oradour-sur-Glane schreef hij ook een boek. Vorig jaar kreeg hij een hoge Franse onderscheiding vanwege zijn inzet voor vrede en vrijheid.

Oradour-sur-Glane is nooit herbouwd en de ruïnes zijn bewaard gebleven als sprekende herinnering aan de nazi-verschrikkingen. In 1999 werd er een gedenkcentrum ingericht.