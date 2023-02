Borrelgasten overmeesteren overvaller: 'Dit moet je in Best niet doen'

Restaurantgasten in Best hebben gisteravond voorkomen dat een gewapende overvaller er met de buit vandoor ging.

"Twee mensen hebben hem gevloerd. Daarna hebben vijf of zes anderen hem vastgehouden tot de politie kwam", zegt eigenaar Koen Hoeben van restaurant de Buffel bij Omroep Brabant. Het ging om vaste gasten. Ze pakten ook het pistool af waarmee de overvaller had gedreigd.

De overal op het restaurant in centrum van het Brabantse dorp was aan het eind van de avond. Het was druk, stelt Hoeben. "Vrijdagavond wordt voorin altijd geborreld door een groep vaste gasten. Het is een soort huiskamer voor veel mensen."

Geen paniek

De eigenaar was achter de zaak aan het opruimen toen de overvaller binnenkwam. "Ik werd gebeld door een medewerker die 'Overval!' riep." De overvaller dreigde met een vuurwapen en eiste geld.

Volgens Hoeben reageerde het personeel rustig. "Er was geen paniek. Ze hebben hem geld gegeven. Dat deed hij in zijn rugzak en toen ging hij weg."

Meteen daarna leek de overvaller zich te bedenken en kwam hij terug. Dat was het moment dat de borrelgasten ingrepen. "Ik ben ze heel dankbaar," aldus Hoeben. "Je wordt beschermd in je eigen dorp. Dit moet je in Best niet doen."

De politie pakte de verdachte op en onderzoekt of het wapen echt was. Bij de overval raakte niemand gewond. Een aantal gasten en personeelsleden is wel geschrokken. Slachtofferhulp is ingeschakeld.