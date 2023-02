Museum Beeld en Geluid na ruim twee jaar heropend

Na een opknapbeurt van twee jaar is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum weer open. Bezoekers kunnen sinds vanochtend weer onder meer naar het museum dat het instituut herbergt. Volgens manager Karen Drost is het aangepast aan de moderne tijd.

"Het oude museum kwam uit 2006", zegt Drost tegen NH Nieuws. "Daarna namen YouTube en de smartphone een grote vlucht en inmiddels consumeren we media op een compleet andere manier dan toen. Het gaat niet meer alleen om het tot je nemen van nieuws, maar veel meer om delen."

Hypermoderne mediareactor

Iedereen in Nederland kent het instituut in Hilversum. Als locatie van het Top 2000-Café. Of als actiecentrum van Giro555, zoals komende woensdag wanneer radio- en televisiezenders weer samen geld inzamelen, dit keer voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Maar Beeld en Geluid is ook het archief van de Nederlandse radio, televisie, film en foto, inclusief de oude Polygoonjournaals.

En het is dus een museum, al spreekt het instituut zelf liever van een interactieve experience. Met een hypermoderne 'mediareactor' als nieuw middelpunt: op langgerekte schermen zijn continu wisselende beelden te zien. Bezoekers kunnen daar hun eigen filmpjes uploaden en terugzien.

Andere nieuwe elementen zijn een verlichte interactieve vloer waar mensen spelletjes kunnen spelen en een 'nepnieuwsmachine'. Bij dat laatste onderdeel kunnen mensen proberen nepnieuws te herkennen, zegt Drost. "Zo leer je nieuws van nonsens te onderscheiden."

Nokia en BZV

Te midden van al dat audiovisuele geweld zou je bijna vergeten dat Beeld en Geluid ook een gewoon museum is. Zo ligt er een Nokia 3210, de mobiele telefoon die in 1999 op de markt kwam.

Verder ligt in een vitrine een geboortekaartje. Guus Job, geboren 20 augustus 2007. Voor de kenners: dat was de eerste Boer Zoekt Vrouw-baby. Het staat volgens Drost "voor de rol van reality-tv in ons leven".