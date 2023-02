Zwitserse Flury stunt met WK-goud afdaling, favoriete Goggia gaat in de fout

Skiëster Jasmine Flury heeft in het Franse Courchevel Méribel verrassend de wereldtitel op de afdaling in de wacht gesleept. De Zwitserse was 0,04 sneller dan Nina Ortlieb uit Oostenrijk en 0,12 dan haar landgenote Corinne Suter, de olympisch kampioene en titelverdedigster.

Favoriete Sofia Goggia, die deze winter vier van de zes wereldbekerraces gewonnen had, skiede met de finish in zicht door een poortje. Dat leverde de Italiaanse, in 2018 goed voor olympisch goud, uiteindelijk diskwalificatie op.

Maar met haar zesde tijd was Goggia, die een zwarte armband droeg ter nagedachtenis aan haar afgelopen week overleden landgenote Elena Fanchini, sowieso buiten de prijzen gevallen.