Turkse grens met Armenië na 30 jaar weer open voor aardbevingshulp

De grens tussen de twee landen is al dertig jaar dicht. Directe aanleiding voor het sluiten van de grens in 1993 was het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over Nagorno-Karabach. Turkije steunde Azerbeidzjan. De afgelopen tijd waren er al eerste stappen naar een betere relatie.

In buurland Syrië zijn er 3553 doden gemeld. In Nederland is er in het kader van de landelijke Giro 555-actie sinds dinsdag inmiddels ruim 16 miljoen euro opgehaald.

In Turkije zwelt intussen de kritiek aan op aannemers, architecten en lokale bestuurders vanwege de vele flatgebouwen die bij de aardbeving zijn ingestort.

Zo zijn gisteren twee aannemers van een ingestort appartementencomplex opgepakt op het vliegveld van Istanbul. Ze zouden hebben geprobeerd het land te ontvluchten, meldt de krant Haber Turk. Het complex met 250 appartementen, waarin zo'n duizend mensen woonden, stortte volledig in. Al snel werd er met de vinger gewezen naar de aannemers, twee broers. Er werd daarna een arrestatiebevel uitgevaardigd.

De twee stonden op het punt om op een vlucht te stappen naar Montenegro. Op het moment van de arrestatie hadden de aannemers een grote som contant geld op zak, melden Turkse media.

Ook is er kritiek op bestuurders en lokale politici die te makkelijk bouwvergunningen zouden hebben uitgegeven aan bouwprojecten die later onveilig bleken te zijn. De Turkse minister van Justitie Bozdag is een gerechtelijk onderzoek gestart. "De bevolking wil dat de bouwbedrijven en overheidsinstanties verantwoording afleggen", zei hij in een toespraak.

Lof voor burgemeester

De burgemeester van de stad Erzin in de provincie Hatay krijgt juist lof omdat er in zijn stad nauwelijks gebouwen zijn ingestort. Er zijn daardoor nauwelijks slachtoffers gevallen. "We hadden geen verlies aan mensenlevens, verwondingen of puin. Ik stond illegale bouw niet toe. Mijn geweten is zuiver", zegt hij tegen Turkse media.

Ondertussen groeit het aantal zaken tegen bouwers en vergunningsverstrekkers. Zo meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera dat een groep advocaten een claim is gestart tegen bouwbedrijven en -inspecteurs. De advocaten houden hen verantwoordelijk voor de ingestorte gebouwen. Een advocaat zegt tegen de nieuwszender dat in de zwaar getroffen stad Osmaniye vier mensen zijn gearresteerd.