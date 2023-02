Duitsers en Oostenrijkers staken reddingswerk in aardbevingsgebied om onrust

In het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije heerst steeds meer onrust bij de plaatselijke bevolking, mede door het gebrek aan levensmiddelen. De situatie is inmiddels zo chaotisch dat Oostenrijkse en Duitse reddingsteams hebben besloten om hun inzet daar te staken.

Het team van het Oostenrijkse leger zegt dat de veiligheidssituatie in de Turkse provincie Hatay steeds moeilijker wordt vanwege toenemende agressie door Turken onderling. Daarbij zou ook worden geschoten. "Het verwachte succes van een levensredding staat niet in redelijke verhouding tot het veiligheidsrisico", staat in een verklaring van het Oostenrijkse leger.

Duitse hulpverleners zeggen alleen nog uit te rukken als er concrete aanwijzingen zijn dat iemand levend kan worden gered. Het zou er te onveilig zijn voor de medewerkers. Zij zien ook dat er steeds meer woede heerst bij Turken door het groeiende gebrek aan eerste behoeften.

'Oorlogsgebied'

De directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaes, is net aangekomen in Hatay, een van de zwaarst getroffen Turkse steden. "Het is alsof je in een oorlogsgebied bent", zegt hij. "De meeste gebouwen zijn verzwakt of gescheurd en daardoor onbewoonbaar. Mensen durven en mogen niet terugkeren."

Veel mensen verblijven in een park in de stad, uit angst voor het instorten van gebouwen. Ze slapen in tenten of in de auto. Servaes noemt de situatie onhoudbaar. Er heerst volgens hem een chaotische situatie op straat in Hatay. Hij zegt dat overal hulpgoederen liggen die met trucks binnenkomen. "Voor nu is het fijn, maar er moet nog veel gebeuren." Zo worden de spullen niet organisatorisch verdeeld. "Daarom proberen lokale organisaties in kaart te brengen wat er acuut nodig is."

Reddingswerkers zetten alles op alles om slachtoffers te vinden en dat gaat soms maar net goed: