Hovercraft als mogelijke oplossing, hoog overleg over veer naar Ameland

Het CDA in Friesland stelt voor om hovercrafts in te zetten in plaats van gewone veerboten op de verbinding tussen Holwert en Ameland. Het moet een oplossing zijn voor de problemen met de dichtslibbende vaargeul.

Hovercrafts varen op luchtkussens, hebben geen diepgang en kunnen dus in principe altijd varen, dus ook over de vaargeul naar het Waddeneiland. "Voorlopig is het zo dat hovercrafts niet zijn toegestaan", reageert directeur Ger van Langen van Rederij Wagenborg bij Omrop Fryslân. Maar, voegt hij daaraan toe: "We zullen alle mogelijkheden serieus bekijken."

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat er snel iets moet gebeuren om de verbinding tussen Holwert en Ameland (én die met Schiermonnikoog) te garanderen. Afgelopen week moest een aantal afvaarten worden geschrapt omdat de vaargeul niet breed en diep genoeg was. Sinds oktober wordt bij laagwater eenrichtingsverkeer gevaren omdat de veren elkaar in de verzande vaargeul niet kunnen passeren.

Vaargeul loopt elke keer vol

Rijkswaterstaat baggert de hele dag door, soms wel acht tot tien keer per dag. Toch loopt de vaargeul elke keer weer vol met zand, zeker als de wind uit oostelijke richting waait en de hoeveelheid water in de Waddenzee verder afneemt. Rederij Wagenborg vreest veel meer afvaarten te moeten schrappen en voerde deze week overleg met minister Harbers en met Rijkswaterstaat.

"Ik heb in ieder geval gemerkt dat problemen serieus worden benaderd", zegt Van Langen naar aanleiding van het overleg. Rijkswaterstaat heeft daar volgens hem beloofd om "op een andere manier" te baggeren. Maar of dat een oplossing is, is de vraag. Wetgeving bepaalt dat zand dat uit een beschermd Natura 2000-gebied als de Waddenzee wordt gehaald, in die Waddenzee moet blijven.

Dweilen met de kraan open

Rijkswaterstaat kan het zand dus wel verder weg gaan storten dan nu, vroeg of laat zal de vaargeul dan toch weer dichtslibben. "Daarom is het eigenlijk dweilen met de kraan open", vindt de Friese gedeputeerde Avine Fokkens.

"Ik heb vertrouwen in de aanpak, maar hou zorgen over de toekomst", zegt ook directeur Van Langen. Dat is ook de reden dat hij de suggestie van CDA-Statenlid Rendert Algra om hovercrafts in te zetten heel serieus neemt. "We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw vervoersconcept. Daar halen we nu input voor op", zegt hij.

Rijkswaterstaat zegt z'n uiterste best te doen om komende week een oplossing te presenteren.