Iran laat Frans-Iraanse academicus vrij uit beruchte gevangenis

Iran heeft de Frans-Iraanse academicus Fariba Adelkhah vrijgelaten. De antropoloog zat sinds 2019 vast in de beruchte Evin-gevangenis, waar ook critici van het regime worden opgesloten. Volgens haar advocaat werd Adelkhah gisteravond op vrije voeten gesteld, maar mag ze Iran nog niet verlaten. Onduidelijk is wanneer zij mag terugreizen naar Frankrijk.

Adelkhah is verbonden aan de gerenommeerde Science Po-universiteit in Parijs. In 2020 werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, formeel omdat ze de Iraanse staatsveiligheid in gevaar had gebracht. Onduidelijk bleef wat ze precies had gedaan. Later werd Adelkhah onder huisarrest geplaatst, om vervolgens toch weer terug naar de gevangenis gestuurd te worden.

Adelkhah heeft de aanklachten altijd tegengesproken. Volgens Frankrijk was het proces politiek gemotiveerd.

De wetenschapper was een van de zeven Fransen die in Iran worden vastgehouden, wat de diplomatieke spanningen tussen Teheran en Parijs de voorbije maanden heeft doen oplopen. De Franse regering zei eind vorige maand nog dat Adelkhahs gevangenschap "onterecht en onaanvaardbaar" was.

Diplomatieke druk

Ook burgers uit andere Europese landen - vaak met Iraanse wortels - zijn de afgelopen jaren vastgezet in Iran. Het ging onder meer om de Brits-Iraanse hulpverlener Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die in 2022 werd vrijgelaten. Zij was formeel veroordeeld vanwege "samenzwering om het regime van Iran omver te werpen".

Volgens mensenrechtengroepen zet de Iraanse Revolutionaire Garde bewust Europeanen vast om westerse machten diplomatiek onder druk te zetten. Zij worden doorgaans beschuldigd van spionage en worden onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten.

Sinds vorig jaar februari zit ook de uit België afkomstige hulpverlener Olivier Vandecasteele in Teheran vast. Hij werkte in het land voor de humanitaire non-profitorganisatie Relief International en werd veroordeeld tot tientallen jaren celstraf, volgens de Belgische regering op basis van verzonnen aanklachten.