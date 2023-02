Simons mist Parijs, maar hem terughalen ligt voor PSG 'wat ingewikkeld'

Na een roerige transferperiode bij PSV is er voor de directie geen tijd om uit te hijgen, want zakelijk gezien zijn alle ogen nu al gericht op de zomer van 2023. Een van de belangrijkste dossiers is dat van Xavi Simons, van wie de Eindhovense club snel het contract hoopt open te breken. Afgelopen zomer tekende Simons als transfervrije speler tot medio 2027 bij PSV. Bij die onderhandelingen bedong zijn management een clausule, waardoor hij komende zomer voor 12 miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain, de club waaraan hij sinds 2019 verbonden was. Simons mist Frankrijk Hoewel Simons niet meer onder contract staat bij Paris Saint-Germain, geeft de clausule de Fransen alle reden om het supertalent in de gaten te blijven houden. "Hij staat zeker nog op de radar bij PSG", vertelt Jonathan Johnson, die de Parijzenaren nauwlettend volgt namens het Amerikaanse tv-station CBS.

Ik mis Frankrijk. De stad Parijs is ongelofelijk, echt een wereldstad. Xavi Simons

"Hij heeft met zijn productiviteit in de eredivisie laten zien dat zijn plafond nog hoger ligt dan hier voorheen werd ingeschat. Normaal gesproken zou PSG hem zonder aarzelen terugkopen, maar de Financial Fair Play-regels maken dat lastig." De gedachten van Simons gaan nog weleens terug naar zijn tijd in Parijs. "Ik mis Frankrijk. De stad Parijs is ongelofelijk, echt een wereldstad. Ik mis het ook een beetje omdat Eindhoven een stuk rustiger is." In het huidige contract van Simons zou staan dat hij niet doorverkocht of verhuurd mag worden als hij naar Frankrijk verkast, meldt Eindhovens Dagblad. Toch heeft PSV er baat bij om de huidige clausule bij een verbeterd contract uit te gummen. Zo zouden PSV en het management van Simons een clausule met een hoger bedrag willen toevoegen.

"Het zou me eerlijk gezegd verbazen als PSG een hoger bedrag gaat neertellen", reageert Johnson. "Dat zie ik eigenlijk niet gebeuren, dat is niet reëel." Geen plek in Parijs Dat komt onder andere door de Financial Fair Play-regels. De UEFA probeert PSG, net als veel andere topclubs, kort te houden. Maar de constante veranderingen in die reglementen zorgen steeds weer voor speelruimte. Neem Chelsea, dat deze winter voor meer dan 300 miljoen euro inkocht.

Xavi Simons is een slachtoffer van zwak management bij PSG. Jonathan Johnson

Het probleem bij de Franse kampioen? Te veel spelers op de loonlijst. Alleen dit seizoen al vertrokken er drie denkbeeldige elftallen. Maar liefst 34 spelers verlieten de club. "Simons terughalen ligt wat ingewikkelder. Niet per se omdat hij zoveel in salaris zou ontvangen, maar PSG moet spelers lozen voordat ze anderen kunnen halen", weet Johnson. "Maar hij is geen slachtoffer van de FFP-regels, meer van zwak management bij PSG, met toentertijd sportief directeur Leonardo en trainer Mauricio Pochettino. Spelers als Simons werden niet overtuigd door de directie en ook niet door Pochettino, die bijna geen gebruik maakte van jeugdspelers." Rafael van der Vaart pleitte zondag in Studio Voetbal voor een belangrijke rol voor Xavi Simons in Oranje:

Toch blijft Johnson optimistisch als het gaat over een mogelijke toekomst voor Simons in Parijs. "Er is kans dat er deze zomer een aantal grote veranderingen zal plaatsvinden bij PSG. Mocht dat gebeuren, dan heeft Simons hoe dan ook genoeg laten zien om onderdeel te worden van een nieuw PSG."

"In de manier waarop PSG speelt, zouden ze best een systeem kunnen bedenken waar Simons in past, met bijvoorbeeld Kylian Mbappé voor hem in de spits. Daarbij hangt een mogelijke overstap ook af van wat PSG doet met de megacontracten van Lionel Messi en Neymar." De Braziliaan ligt door zijn houding na het WK niet zo lekker bij de directie van de Fransen. Mocht het niet van een terugkeer naar Parijs komen, dan is het volgens de CBS-journalist nog geen uitgemaakte zaak dat Simons bij PSV blijft. "Als hij zich zo blijft ontwikkelen als nu, zullen er nog veel meer topclubs geïnteresseerd raken."