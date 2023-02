Digitale hulp op de bank: hoe voetbaltrainers tijdens duels leren van een tablet

Een huilend kind in een restaurant? Een lange vliegreis voor de boeg? Je eigen krant willen lezen op vakantie? De tablet biedt al jarenlang een oplossing op maat. Daar zijn ze inmiddels ook achter in de voetballerij. Bekijk een willekeurig eredivisieduel en de kans is groot dat je voor de bank een statief ziet met daarop een tablet en daar weer achter een serieus kijkende trainer. Maar wat doen ze daar nu precies?

Het is inmiddels een bekend gezicht bij voetbalduels. Een lid van de technische staf met een tablet voor zich, om zo snel mogelijk met beelden aan de gang te kunnen gaan. - NOS

"Daar hebben we onze dirigent weer! Ben je vergeten je stokje mee te nemen?" Voetbalhumor. Nog altijd krijgt assistent-trainer Nourdin Boukhari allerlei opmerkingen naar zijn hoofd wanneer hij achter z'n tablet plaatsneemt op de bank bij Sparta. De oud-aanvaller van Marokko en Ajax gelooft heilig in het gebruik van zijn digitale hulpje. Hij zag het gebruikt worden door Europese topclubs in de Champions League en past het nu toe in de eredivisie. Terugzien wat je traint Tijdens de wedstrijd krijgt hij live-beelden door vanuit verschillende cameraposities. Valt 'm iets op, dan kan hij dat moment zo terughalen en loszetten.

Nourdin Boukhari (rechts) met hoofdtrainer Maurice Steijn bij Sparta - ANP

"Als staf willen wij in een wedstrijd terugzien waar we op hebben getraind", stelt Boukhari, assistent van Maurice Steijn bij het goed presterende Sparta. "Stel: we komen niet onder de druk van de tegenstander vandaan, dan kan ik aan de hand van voorbeelden proberen te laten zien hoe het wel kan. Dat laat ik dan aan Maurice zien. Een voetbaldiscussie wordt beter met beeld erbij." Bij RKC is tablet in Duits z'n handen Bij RKC is assistent-trainer Sander Duits de man met een tablet op de bank. Ook hij krijgt daarop wedstrijdbeelden binnen. Duits werkt samen met een video-analist en een keeperstrainer die tijdens de wedstrijd hoog op de tribune zitten.

Sander Duits met tablet naast hoofdtrainer Joseph Oosting - ANP

"Wij kijken of ons tactische speelplan klopt en of de spelers hun taken uitvoeren. En soms zie je ook iets waar je later in de wedstrijd voordeel uit kunt halen", vertelt Duits. "Wij speelden onlangs een duel in een 5-3-2-systeem, maar merkten dat we met druk zetten vaak een middenvelder tekortkwamen ten opzichte van de tegenstander." "Dat zagen we met ons blote oog. Toen hebben we beelden teruggekeken op de iPad om een oplossing te zoeken. Vervolgens hebben we het omgezet, zijn we met vier middenvelders gaan spelen en ging het beter."

Joseph Oosting coacht, rechts op de bank assistent Sander Duits met een tablet - ANP

De video-analist knipt de fragmenten in overleg met Duits en zet ze daarna in de juiste map, zodat de technische staf de beelden in de rust al kan tonen aan de voetballers. Mislukte variant Duits: "Zo lieten we laatste halverwege een duel wat spelhervattingen zien, om aan te geven waar de ruimte lag. Dat zouden we dan in de tweede helft toepassen." "Een van ons zou bij een hoekschop naar de rand van het zestienmetergebied gaan. Daar liet de tegenstander wat ruimte. Dan zou hij de bal krijgen, aannemen en schieten." "Dus wij krijgen een hoekschop. En hij kwam daar inderdaad vrij te staan, het lag helemaal open. Maar de nemer had iets anders in gedachten. Hij was de beelden in de rust blijkbaar alweer vergeten."

Ik denk dat die jongens er niets mee doen als je nu een schriftje meegeeft. Nourdin Boukhari over het gebruik van beelden bij de nieuwe generatie voetballers

Dit voorbeeld daargelaten, geloven voetbaltrainers stuk voor stuk in het gebruik van beelden. Volgens de 42-jarige Boukhari past het ook bij de huidige generatie voetballers. "Ik geloof dat de nieuwste smartphones vier camera's hebben. Deze generatie doet alles met beeld. En het moet flitsend zijn, snel zijn." Vroeger was dat wel anders Een groot verschil met zijn eigen tijd als speler. "Toen ik begon als prof kreeg je een schriftje mee met wat teksten erin. En de trainer stond voor een bord wat te vertellen over de tegenstander. Dat was het." "Tegenwoordig worden alle trainingen en wedstrijden gefilmd en kun je beelden individueel naar spelers toesturen. Ik denk dat die jongens er niets mee doen als je nu een schriftje meegeeft. Ze zijn opgegroeid met beeld en zitten toch al op hun telefoon", aldus Boukhari.

Nourdin Boukhari in 2003 bij Ajax - ANP