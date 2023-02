Kerstholt had 'grote schoenen te vullen' als shorttrackbondscoach: 'Moet nog beter'

"Pittig, uitdagend en leuk." Zo omschrijft Niels Kerstholt zijn eerste seizoen als bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg. De 39-jarige oud-shorttracker volgde afgelopen zomer Jeroen Otter op. Onder Otter werden vele successen geboekt. Sjinkie Knegt en vooral Suzanne Schulting schaatsten een enorm aantal medailles bij elkaar. Bij de WK van 2021 won Schulting zelfs alles wat er te winnen viel: ze ging met zes gouden medailles naar huis. "Ik had grote schoenen te vullen", weet ook Kerstholt. "Je gaat met een groep werken die toch iets anders voorgeschoteld gaat krijgen dan in de afgelopen twaalf jaar." Daar moesten met name Schulting en Knegt behoorlijk aan wennen. Beiden roepen na negen maanden nog altijd om hulp van Otter. Knegt noemde de huidige staf van Oranje tegenover het AD zelfs "een zooitje ongeregeld". Schulting vroeg om een samenwerking tussen Kerstholt en Otter.

De huidige bondscoach, Niels Kerstholt, reageert diplomatiek. "Wat zal ik hierop zeggen? Ik ga Otter zeker bellen." - NOS

"Richting de WK moet er toch wel het een en ander veranderen en misschien is het een goed idee om daar met Jeroen over te praten", opperde Schulting. "Over wat de ideale voorbereiding is richting Seoul." Kerstholt vindt het niet gek dat de twee vedettes af en toe twijfelen en noemt de relatie tussen hem en Schulting en Knegt "gezond". "Het is niet meer dan normaal dat je moet wennen als het allemaal iets anders gaat." Trots op resultaten Ondanks de kritiek die Schulting en Knegt op de bondscoach hebben, haalden ze toch ook dit seizoen weer successen. Schulting domineerde bij de EK in Gdansk en won daar twee van de drie individuele afstanden, Knegt pakte bij de World Cup in Dresden zijn eerste medaille van het seizoen. Dat zijn dan ook twee van de vele dingen waar Kerstholt trots op is, terugkijkend op zijn eerste seizoen als bondscoach. Daarnaast noemt hij onder anderen Yara van Kerkhof met haar eerste individuele gouden plak in het wereldbekercircuit. "Ja, dat vind ik vet", laat Kerstholt weten. "En Xandra (Velzeboer, red.) die een wereldrecord op de 500 meter rijdt, Jens (van 't Wout, red.) die op elke afstand laat zien dat hij een kneitergevaarlijke man is. Friso Emons, van wie je het niet zou verwachten, die een EK-medaille pakt. Zo zijn er tig voorbeelden."

Suzanne Schulting met Niels Kerstholt - ANP

"Dat ik het eerste jaar zo doorkom, daar ben ik voor nu wel trots op", aldus Kerstholt. "Het is alleen niet genoeg voor de komende jaren. Het moet nog veel beter. We kunnen bijvoorbeeld een nog betere basis creëren, waardoor je het goed kan opvangen als de halve ploeg ziek is." "Je moet zo'n eerste jaar ook een beetje kijken, een beetje aanvoelen waar behoefte aan is. En dan af en toe wat bijsturen als je op die manier nog meer in de behoefte van de rijders kan voldoen." In het diepe Kerstholt zag niet alleen zijn rijders gedurende het seizoen groeien, hij groeide zelf ook in zijn rol als bondscoach. "Afgelopen zomer ben ik in het diepe gesprongen. Maar ik heb al wel een stempel kunnen drukken. Nog wel een zachte stempel, hoor." "Dat uit zich vooral in rust", legt Kerstholt uit. "Rust bij de rijders en rust bij mij. En met goede resultaten komt ook meer vertrouwen." Velzeboer beaamt dat. "Aan het begin van het seizoen was het natuurlijk even afwachten hoe het ging uitpakken", aldus de wereldrecordhoudster op de 500 meter. "Maar bij de eerste wereldbekers ging het supergoed, dus toen heb ik daar verder niet meer bij stilgestaan. Niels geeft mij gewoon heel veel vertrouwen."

