Wekdienst 11/2: Signi-honden naar Turkije • Opnieuw stakingen in Frankrijk

Goedemorgen! Een team van de Nederlandse Stichting Signi-zoekhonden vertrekt naar het aardbevingsgebied in Turkije om te zoeken naar vermisten en in Frankrijk wordt opnieuw gestaakt en gedemonstreerd tegen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

Eerst het weer: Wolken hebben de overhand, maar lokaal kan de zon even doorbreken. Het blijft voornamelijk droog en het wordt 7 tot 9 graden. De komende dagen is het zacht met 10 of 11 graden. Vooral na het weekeinde komt er wat meer ruimte voor de zon.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een team van de Nederlandse Stichting Signi-zoekhonden vertrekt naar Turkije naar het aardbevingsgebied. Vijf mensen en vijf honden gaan in het rampgebied zoeken naar vermisten.

In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt en gedemonstreerd tegen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

In Dordrecht wordt op de wereldbekerfinale shorttrack de 1000 en 1500 meter mannen en vrouwen gereden en de gemengde aflossing.

Op de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen strijden de mannen om de sprinttitel en de vrouwen rijden de tijdrit, achtervolging en puntenkoers.

En in Estland is vanavond de nationale finale voor het Eurovisie Songfestival. Een inzending van Wouter Hardy, die ook het winnende Nederlandse nummer Arcade schreef, is een van de favorieten voor de winst.

Wat heb je gemist?

Aan de voet van een berg op de planeet Mars heeft rover Curiosity opvallend nieuw bewijs gevonden voor het bestaan van meren in het gebied waar het wagentje al ruim tien jaar rondrijdt.

Curiosity had in de krater Gale al meerdere aanwijzingen gevonden voor de theorie dat er ooit meren waren in het gebied. Het team dat de rover bestuurt was echter verrast door rimpelingen in het gesteente. Die moeten volgens de planeetwetenschappers zijn ontstaan door golven die zand op de bodem van het meer omwoelden, miljarden jaren geleden.

"Dit is het beste bewijs van water en golven dat we gedurende de hele missie hebben gezien", vatte Curiosity's projectwetenschapper Ashwin Vasavada het samen. Opvallend is dat dat bewijs voor water en golven juist werd gevonden in een gebied waarvan het team had verwacht dat er in het verleden juist helemaal geen water was.

Ander nieuws uit de nacht:

Teleurgestelde reacties op vertraging stikstofplannen, 'snel duidelijkheid nodig': Minister Van der Wal gaat pas in april melden welke bedrijven die veel stikstof uitstoten een aanbod krijgen om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen.

VS zet Chinese bedrijven op zwarte lijst na ballonincident: Met vijf bedrijven mag nu geen handel worden gedreven. Volgens de VS hebben ze mogelijk een rol gespeeld bij het incident met de Chinese ballon die vorige week werd neergehaald.

Familie vaker akkoord met orgaandonatie onder nieuwe donorwet: Sinds het ingaan van de donorwet ruim twee jaar geleden is het aantal donaties gestegen.

En dan nog even dit:

Voor de vierde keer in zijn carrière is Eddy van Wessel de winnaar van de Zilveren Camera 2022. Hij krijgt de prijs voor zijn zwart-witserie Ruïnes voor de vrijheid, over de oorlog in Oekraïne.

Van Wessel is de eerste fotograaf die de prijs vier keer won. Ben van Meerendonk (1913-2008) won de prijs in de jaren 50 en 60 drie keer. De jury van de prijs stemde unaniem voor Van Wessel. "Iedere foto slaat een nagel in je ziel en bij het zien van het volgende beeld gaat deze steeds een stukje dieper", aldus juryvoorzitter Natalia Toret.