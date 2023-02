Tijd dringt voor reddingswerkers, dodental opgelopen tot ruim 24.000

De autoriteiten tellen nu alleen al in Turkije bijna 21.000 doden en iets meer dan 80.000 gewonden. Aanvankelijk werden talloze mensen gered uit het puin van ingestorte gebouwen, maar helpers vinden nu bijna alleen nog lijken. Volgens de Turkse vicepresident Fuat Oktay zijn in het hele land de afgelopen 24 uur 67 mensen levend uit het puin gehaald.

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR gaat vandaag in de Turkse provincie Hatay opnieuw op zoek naar overlevenden van de aardbevingen. Maar de kans dat er nog iemand wordt gevonden, is volgens het team extreem klein. "We hopen toch iemand te treffen en iets te kunnen betekenen voor de zwaargetroffen bevolking vandaag in Hatay", zegt Jop Heinen.

Het is vandaag de zesde dag sinds de aardbeving. Een update van onze media officer Jop Heinen over de dag van gisteren en het reddingswerk vandaag. pic.twitter.com/CoiK3tZ8g3

Af en toe worden dus nog steeds mensen levend gevonden. Zo werd 112 uur na de aardbeving een 46-jarige man uit de ruïnes van een zeven verdiepingen tellend gebouw gehaald, meldt staatspersbureau Anadolu. In de provincie Gaziantep werd een zwangere vrouw na 115 angstige uren gered. Ook is vannacht een 16-jarige jongen na 119 uur levend onder het puin gehaald, melden Turkse media.

In dezelfde regio vonden reddingswerkers na 108 uur een 9-jarig meisje. Haar ouders en haar zus hadden het niet overleefd. Een 17-jarige jongen, ook uit Gaziantep, wist 94 uur lang te overleven door zijn eigen urine te drinken.

Dakloos

De temperaturen zakken 's nachts onder het vriespunt in een groot deel van het rampgebied. Velen hebben geen onderdak. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schat dat door de aardbeving alleen al in Syrië 5,3 miljoen mensen dakloos zijn geworden. UNHCR richt zich daarom op het distribueren van hulpgoederen zoals tenten, plastic zeilen, thermische dekens, slaapmatten en winterkleding voor mensen in nood.

De Turkse regering heeft miljoenen maaltijden uitgedeeld, en ook tenten en dekens, maar veel mensen die hulp nodig hebben zijn nog niet bereikt.

Situatie in Syrië

In Syrië komt de hulpverlening nog moeizamer op gang. Volgens Syrische staatsmedia heeft president Assad toegezegd om hulp door te laten naar gebieden die in handen zijn van opstandelingen. Dat gebied is vanuit Turkije nauwelijks bereikbaar. De vraag is hoeveel van die hulp via Damascus aankomt in het rampgebied. Om die reden verleent de VN op dit moment alleen hulp vanuit Turkije.

Cuba heeft toegezegd medisch personeel naar Turkije en Syrië te sturen. Er vertrekken zo'n 32 medici naar Turkije, laat Cuba weten. Eerder zei de Syrische ambassadeur in Cuba dat er 27 artsen naar Syrië worden gestuurd. Cuba stuurt vaker medische teams naar rampgebieden.

Hulpactie

Ook vanuit Nederland zijn honderden artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners naar Turkije vertrokken. Het bedrag voor de hulpactie dat via Giro555 wordt opgehaald loopt nog steeds op, onder meer door de toezegging van vijftig gemeenten om per inwoner 1 euro te doneren.