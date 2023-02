Rover vindt 'duidelijkste bewijs tot nu toe' voor golvende meren op Mars

Curiosity had in de krater Gale al meerdere aanwijzingen gevonden voor de theorie dat er ooit meren waren in het gebied. Het team dat de rover bestuurt was echter verrast door rimpelingen in het gesteente. Die moeten volgens de planeetwetenschappers zijn ontstaan door golven die zand op de bodem van het meer omwoelden, miljarden jaren geleden.

"Dit is het beste bewijs van water en golven dat we gedurende de hele missie hebben gezien", vatte Curiosity's projectwetenschapper Ashwin Vasavada het samen. "We zijn door honderden meters waterafzettingen omhoog gereden, en we hebben nog nooit dit soort bewijs gezien."

Opvallend is dat dat bewijs voor water en golven juist werd gevonden in een gebied waarvan het team had verwacht dat er in het verleden juist helemaal geen water was.

In het midden van de krater waar Curiosity rondrijdt, staat Mount Sharp. De berg bestaat uit lagen, de oudste bij de voet van de berg en de jongste bij de top. Door de lagen te bestuderen komen de wetenschappers meer te weten over het verre verleden: hoe Mars van een Aarde-achtige waterrijke planeet met een warmer klimaat kon veranderen in de bevroren woestijn van nu.

Na een klim van bijna 800 meter kwam de rover aan in het terrein met de rimpelingen in de bodem, in een gebied dat de Marker Band Vallei genoemd, naar een opvallende donkere rotsformatie, de marker band (markeringsband).

Wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in het gebied rond Mount Sharp omdat het door zijn vermoede natte verleden ooit microscopisch leven kan hebben geherbergd.

Deze uitlegvideo van NASA maakt duidelijk wat Curiosity precies heeft aangetoond: