De warmtepomp rukt razendsnel op, tekort aan installateurs dreigt

Deze zomer zou het gedaan moeten zijn met de wachttijden voor de populaire warmtepomp. Wel zal het nog een tijd duren om de opgebouwde wachtlijsten weg te werken. Dat duurt mogelijk tot eind van dit jaar.

"We verwachten dat medio 2023 vraag en aanbod in balans zijn en we een normale levertijd hebben", zegt Frank Agterberg van de Vereniging Warmtepompen. Leveringsproblemen door de corona-lockdown in China en een wereldwijd tekort aan componenten als printplaten en microchips leiden ertoe dat producenten niet aan de vraag kunnen voldoen.

Als gevolg van de hoge gasprijs is de warmtepomp bezig met een ongekende opmars: installateurs plaatsten vorig jaar 100.000 warmtepompen, 37 procent meer dan in 2021. Het kabinet wil dat dit aantal stijgt tot 200.000 warmtepompen in nieuwe en bestaande woningen in 2026.

Tekort aan installateurs

Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de standaard bij het verwarmen van huizen. In 2030 moeten 1 miljoen warmtepompen zijn geplaatst in bestaande woningen. De branche denkt dat het over drie jaar mogelijk is jaarlijks 300.000 warmtepompen te leveren. "Daarvoor moet de productie, de import en de installatiecapaciteit wel omhoog", zegt Agterberg.

Een rondgang langs de grote makers van warmtepompen leert dat ze daar hard aan werken. Leverancier Itho Daalderop in Tiel heeft vorig jaar de fabriek met enkele hallen uitgebreid. Er is nu ruimte voor het samenstellen van 100.000 warmtepompen per jaar. Producent Remeha in Apeldoorn hoopt na uitbreiding vanaf 2024 jaarlijks 140.000 warmtepompen te kunnen leveren. Een woordvoerder van het bedrijf verwacht dat de tekorten in de tweede helft van dit jaar zijn weggewerkt.

Maar dan dreigt een volgend probleem: een tekort aan installateurs. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland "zet alles op alles om voldoende warmtepompmonteurs op te leiden". Zo komt er in iedere regio een opleidingslocatie. Techniek Nederland wil ook de installatietijd van een warmtepomp halveren, van gemiddeld 32 uur naar 16 uur.