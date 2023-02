'Familie vaker akkoord met orgaandonatie onder nieuwe donorwet'

Nabestaanden geven vaker toestemming voor orgaandonatie sinds de nieuwe donorwet is ingegaan. Dat blijkt uit een analyse van Trouw met cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

De nieuwe donorwet ging ruim twee jaar geleden in. Bij iedere volwassene die geen keuze doorgeeft, staat in het donorregister dat die 'geen bezwaar' heeft tegen donatie. Dat geldt voor bijna een kwart van de 18-plussers. Daarnaast heeft ruim een derde actief aangegeven organen te willen afstaan. Sinds het ingaan van de wet stijgt daardoor het aantal orgaandonaties. Vorige maand werd bekend dat er in 2022 een recordaantal organen is getransplanteerd.

Volgens de analyse van Trouw heeft de nieuwe donorwet ook invloed op het wel of niet toestemming geven door de nabestaanden. In de afgelopen twee jaar ging de familie in ongeveer 60 procent van de gevallen akkoord met donatie. In 2018 en 2019 lag dat percentage nog een stuk lager: 45 procent.

Altijd in gesprek

De toename de afgelopen twee jaar heeft ermee te maken dat de registratie van mensen die zelf voor donatie hebben gekozen (of geen bezwaar hebben gemaakt) het makkelijker maakt voor nabestaanden om ermee in te stemmen, zegt een internist van het Radboudumc die de krant sprak. "Er is meer duidelijkheid. Je hoeft families minder te belasten op een moeilijk moment, en we kunnen effectiever de wens van de overledene naleven."

Artsen gaan overigens altijd in gesprek met nabestaanden, ook als de overledene toestemming heeft gegeven voor orgaandonatie. De naaste familie kan dat bij ernstige bezwaren nog blokkeren, en dat gebeurt ook in 15 procent van die gevallen.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) wil nog geen conclusies trekken over het effect van de donorwet. Daarvoor is de wet er pas te kort, zegt de stichting, die een officiële evaluatie wil afwachten.