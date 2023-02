VS zet Chinese bedrijven op zwarte lijst na ballonincident

De Amerikaanse regering heeft vijf Chinese bedrijven en een onderzoeksinstituut op een zwarte lijst gezet met organisaties waarmee geen handel gedreven mag worden. De maatregel is getroffen naar aanleiding van de Chinese ballon die afgelopen week over de VS vloog en zaterdag boven zee werd neergehaald door de Amerikaanse luchtmacht.

Volgens het ministerie van Handel hebben de gesanctioneerde bedrijven en het instituut mogelijk een rol gespeeld bij de ballon. Ze zijn op de zwarte lijst geplaatst voor hun steun aan "China's militaire moderniseringsprogramma, specifiek de lucht- en ruimtevaartprogramma's van het Chinese leger op het gebied van luchtschepen en ballonnen".

Voor bedrijven die op de zwarte lijst zijn geplaatst is het moeilijker om aan grondstoffen en producten uit de VS te komen. President Biden gebruikt de lijst net als zijn voorganger Trump om de ontwikkeling van Chinese militaire technologie tegen de gaan. Volgens Washington was er een directe relatie tussen de ballon en het Chinese leger.

De Amerikaanse autoriteiten maakten gisteren meer details bekend over de Chinese ballon. Volgens een hoge functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken hingen er meerdere antennes onder de ballon waarmee China communicatie kon verzamelen. Op basis van foto's van verkenningsvliegtuigen vermoedde Washington al eerder dat het ging om een Chinese spionageballon, maar Peking spreekt dat tegen.