Ibrahimovic na maanden blessureleed weer op de bank, zwalkend AC Milan wint meteen

Of er een causaal verband bestaat, is natuurlijk gissen. Maar bij de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic in de wedstrijdselectie heeft AC Milan voor het eerst sinds een maand weer eens gewonnen.

Met Ibrahimovic 90 minuten op de bank was Milan thuis met 1-0 te sterk voor Torino. Daarmee kwam er een eind aan een serie van zeven duels zonder overwinning.

Ibrahimovic onderging in mei een knieoperatie en kwam sindsdien niet meer in actie. Er werd door sommigen gevreesd voor het einde van zijn carrière, maar de rentree van de 41-jarige Zweed is toch echt aanstaande.

Giroud kopt raak

Torino, waar Perr Schuurs centraal achterin de hele wedstrijd speelde en een gele kaart ontving, kreeg aanvankelijk de beste kansen. Maar het enige doelpunt viel aan de andere kant. AC Milan-spits Olivier Giroud kopte binnen uit een voorzet van Theo Hernández.