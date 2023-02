De Graafschap-trainer Poldervaart heeft zeldzame spierziekte: 'Voel me machteloos'

"Ik voel me ellendig en machteloos, maar wil graag dat de mensen weten wat ik mankeer", laat Poldervaart via Kraay weten. "Zodat de mensen niet denken dat ik een overspannen trainer ben, die te weinig punten heeft."

Poldervaart bracht het nieuws vrijdagavond via Hans Kraay junior bij ESPN naar buiten. De trainer wilde zo verhalen wegnemen dat hij overspannen thuis zou zitten vanwege de slechte prestaties van De Graafschap.

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart ligt met een ernstige en zeldzame zenuwaandoening in het ziekenhuis. De 52-jarige trainer werd maandag opgenomen, hij kampt met het Syndroom van Guillain-Barré.

Bij het Syndroom van Guillain-Barré kunnen de spieren in armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken ernstig verzwakken. Soms kunnen patiënten verlamd raken. Poldervaart heeft in het ziekenhuis verschillende tests ondergaan en wordt de komende dagen verder onderzocht.

"Gisteren heb ik een MRI-scan gehad van mijn hersenstam, rug en nek. Dat zag er behoorlijk uit, ik mag gaan starten met medicijnen", vertelde Kraay namens de trainer. Een elektromyografie, die de geleidingssnelheid van de zenuwen meet, had een minder goede uitslag.

Poldervaart heeft een zeldzame variant van de zenuwaandoening. "Ik slaap niet en loop heel slecht, met een stok", laat hij weten.

Nederlaag tegen NAC

De Graafschap verloor vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie met 2-0 van NAC Breda. Poldervaart werd op de bank vervangen door assistent Richard Roelofsen. De ploeg uit Doetinchem staat teleurstellend veertiende.

Poldervaart was eerder hoofdtrainer van Excelsior en werkte als assistent-coach bij FC Groningen.