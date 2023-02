Koploper PEC loopt uit op Heracles, dat na rust onderuit gaat in Venlo

PEC Zwolle, de koploper in de eerste divisie, heeft thuis met 4-1 gewonnen van Jong AZ. Nummer twee Heracles Almelo verloor met 3-1 bij VVV en zag zijn achterstand groeien tot tien punten.

De AZ-talenten lieten PEC schrikken via Mexx Meerdink, die eerst recht op Jasper Schendelaar en even later in het zijnet vuurde. PEC was via Apostolos Vellios (subtiel lobje) en Younes Taha (twee keer) wel razend efficiënt. Na rust kopte Dean Huiberts de 4-0 binnen, waarna Meerdink toch zijn dikverdiende doelpunt meepikte (4-1).

Heracles laat zich verrassen

Uit een snelle uitbraak bracht Schoofs Heracles in Venlo op 0-1. Maar het sterke VVV boog na rust de score om met een pegel van Nick Venema, een schot uit de draai van Kees de Boer en een beauty van Mitchell van Rooijen (3-1).

Heracles staat nu op tien punten achterstand van PEC.