Gevlucht voor de oorlog en dakloos door de bevingen: Syriërs zijn moedeloos

De stemmen van meer dan duizend volwassenen en kinderen galmen door de gigantische hal. Ze zitten, liggen, lopen en spelen. Elke familie heeft een soort eigen eilandje gecreëerd. Op de kille betonnen vloer hebben ze plastic kleden neergelegd, daaroverheen een deken en daarop dunne matrasjes. Bij veel eilandjes staat een elektrische straalkachel, maar zeker niet overal. Dit is de centrale hal van het beursgebouw van Sanliurfa in Turkije. "We kunnen ons hier helaas niet wassen", vertelt de 17-jarige Levant Ali uit Syrië. "Ik ben tussendoor een keer naar huis geweest om me te wassen en spullen op te halen." Samen met 33 familieleden en naasten is hij na de aardbeving van maandag gevlucht uit hun woning in een voorstad van Sanliurfa. "Totdat ons huis door de gemeente is gecontroleerd op z'n bouwkundige staat, zullen we hier moeten blijven. Geen idee hoe lang dat gaat duren." Verslaggever Gulsah Ercetin spreekt met mensen die in de hal worden opgevangen:

In het Turkse Sanliurfa verblijven duizenden dakloze mensen in een hal. Hun huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd. Velen kunnen nog altijd nauwelijks geloven wat er is gebeurd. - NOS