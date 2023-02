Erdogan beloofde een aardbevingsbestendiger Turkije, heeft hij gefaald?

Het stof van de aardbeving is amper neergedaald, reddingsacties zijn nog in volle gang en het land verkeert in rouw. Toch is het vingerwijzen al begonnen. Want is er iemand schuldig aan al die ingestorte gebouwen? En hoe kan het dat de hulpverlening op veel plekken zo traag op gang kwam? De antwoorden kunnen veel invloed hebben op de politieke toekomst van president Recep Tayyip Erdogan. In mei zijn er verkiezingen, dus Turken houden extra scherp in de gaten hoe hij en zijn coalitie reageren op de ramp. 1999 Erdogan zette zelf de standaard hoog. Na de aardbeving van 1999, waarbij meer dan 17.000 mensen omkwamen, was hij net geen burgemeester van Istanbul meer. Hij uitte toen stevige kritiek op de Turkse regering, zegt Nienke van Heukelingen, Turkije-expert bij Instituut Clingendael. "De premier van toen zei steeds dat alles onder controle was en dat hulp onderweg was. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Er lag geen nationaal crisisplan en er was geen instantie voor rampenbestrijding. Erdogan zei: als je mij kiest en ik aan de macht kom, ga ik dat oplossen." En in 2020 zette hij op de dag dat de aardbeving van 1999 werd herdacht, onderstaand bericht op Twitter. "Niet een aardbeving, maar onzorgvuldigheid is dodelijk", staat er aan het einde van de tweet.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.



Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/0VRpqvEHI1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2020

Na 1999 kwamen er in Turkije een crisisplan, een rampendienst én nieuwe bouwvoorschriften. Ook onder Erdogan, die sinds 2003 als premier en later als president aan de macht is, werden er stappen in de goede richting gezet. "Hij kwam aan de macht door het bekritiseren van het overheidsoptreden na de aardbeving van 1999", zegt Van Heukelingen. "Nu is hij zelf die overheid."

De meerderheid van de bevolking woont in heel kwetsbare gebouwen. Ihsan Bal, lector aardbevingsbestendig bouwen

Ondanks alle verbeteringen en strengere bouwregels, stortten bij de aardbevingen duizenden gebouwen in. Het dodelijkst waren waarschijnlijk de gebouwen die voor 1999 gebouwd zijn, zegt de Turkse lector Ihsan Bal, die aan de Hanzehogeschool in Groningen onderzoek doet naar het aardbevingsbestendig maken van gebouwen. "Het grote probleem zijn de gebouwen van voor 1999." "Er is een bouwhausse geweest in de jaren 80 en 90. Dus staan er in Turkije nu veel gebouwen met gewapend beton en meerdere verdiepingen, die heel kwetsbaar zijn voor aardbevingen. En de meerderheid van de bevolking woont daarin." Juist door de manier waarop veel gebouwen gebouwd zijn, kon de aardbeving zo dodelijk zijn:

Duizenden huizen in Turkije en Syrië zijn ingestort als gevolg van de aardbeving. In deze video leggen we uit hoe het kan dat deze aardbeving zo dodelijk is. - NOS