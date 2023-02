AZ walst over Excelsior heen en is minimaal twee dagen koploper eredivisie

Drie keer is scheepsrecht voor AZ, want de voorbije weken kreeg het al tweemaal de kans om koploper te worden. Door remises met FC Utrecht (5-5) en FC Volendam (1-1) liet de ploeg van trainer Pascal Jansen die mogelijkheden liggen. Maar omdat Feyenoord ook bleef gelijkspelen, kreeg AZ vrijdagavond een derde kans.

AZ is minstens twee dagen koploper van de eredivisie, dankzij een 5-0 zege op Excelsior. Zondag kan Feyenoord weer langszij komen, als de Rotterdammers minimaal een punt pakken op bezoek bij sc Heerenveen.

Alle treffers vielen tussen de 20ste en 38ste minuut - en Karlsson was overal bij betrokken. De 24-jarige Zweed gaf bij de openingstreffer de assist op Mijnans, die met enig fortuin via het been van Excelsior-verdediger Sven Nieuwpoort raak schoot.

Halve omhaal

De 2-0 was de fraaiste treffer van de avond. Mijnans was ditmaal de aangever en Karlsson schoot de bal met een halve omhaal hard binnen.

Bij de 3-0 werd een inzet van Karlsson nog gekeerd door Excelsior-doelman Stijn van Gassel. De rebound kwam via Vangelis Pavlidis terecht bij Mijnans, die eenvoudig kon scoren.

Met een goede voorzet gaf Karlsson vervolgens de assist op Jens Odgaard bij de 4-0. En even later kwam een voorzet van de Zweed via een verdediger van Excelsior terecht bij Pavlidis, die met een knappe volley de 5-0 maakte.