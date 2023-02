Politie lost waarschuwingsschot na mogelijke ontvoeringspoging in Zoeterwoude

In Zoeterwoude zijn drie verdachten aangehouden voor mishandeling en een mogelijke ontvoeringspoging. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost, laat de politie weten.

Twee personen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de gewonden zou het slachtoffer zijn geweest van de mogelijke ontvoering. De ander was volgens de politie een toevallig passerende fietser.

Over de achtergrond van de mishandeling en de mogelijke ontvoering wilde de politie nog niets zeggen in verband met het onderzoek in de zaak. Ook is nog niet duidelijk wat de relatie is tussen de drie verdachten en de twee slachtoffers.

Een ooggetuige zegt tegen de NOS dat de politie een auto heeft klemgereden op de Geerweg, waar de mogelijke ontvoeringspoging was. Iets verderop wordt onderzoek gedaan bij een witte bus. Wat de bus en de auto met het incident te maken hebben, is nog niet bekend.