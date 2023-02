Geen drugs in andere Nederlandse vrachtwagens hulpkonvooi

Na de drugsvondst gisteren in een vrachtwagen van een konvooi met hulpgoederen dat op weg was van Den Haag naar Turkije, zijn in de vijf andere vrachtwagens van dat konvooi geen drugs aangetroffen.

De politie heeft de vrachtwagens uitgebreid onderzocht op de Rotterdamse Maasvlakte en daarna vrijgegeven. De hulpgoederen mogen door de organisatie worden opgehaald.

De drugs die gisteren werden gevonden, zijn vernietigd. De politie heeft niet bekendgemaakt om welke drugs het ging.

Vooralsnog zijn er geen verdachten aangehouden, maar het onderzoek naar hoe de drugs in de vrachtwagen terecht zijn gekomen is nog niet afgerond, zegt een woordvoerder.