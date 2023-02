Ook van Heerenveen weet Torny's Feyenoord niet te winnen, ADO profiteert

Feyenoord heeft in de subtop van de eredivisie voor vrouwen in eigen huis verloren van sc Heerenveen (1-2). ADO Den Haag won met 5-0 van VV Alkmaar.

Het treffen met Heerenveen was voor Feyenoord de derde wedstrijd met Jessica Torny aan het roer. De coach kwam in de winter over van de KNVB, waar ze de assistent van Andries Jonker bij het Nederlands vrouwenelftal was.

Winnen lukte Torny in haar eerste twee duels, met Fortuna Sittard en VV Alkmaar, niet. Tegen Heerenveen leek het voor de Rotterdammers de goede kant op te gaan toen Zoï van de Ven kort na rust de openingstreffer maakte (1-0).

Maar tien minuten later stond Feyenoord alweer achter, door goals van Jet van Beijeren en Janneke Ennema (1-2). De speelsters van Torny zetten daarna de achtervolging in, maar dat leverde niets op.

ADO profiteert

Iets ten noordwesten van Rotterdam wist ADO Den Haag in eigen huis wél te winnen. De Hagenaars hadden geen enkele moeite met VV Alkmaar.

Mede dankzij een hattrick van Jaimy Ravensbergen werd het 5-0. ADO staat door de zege met drie punten voorsprong op nummer vijf Feyenoord op de vierde plek.

PEC Zwolle won met gemak van Telstar: 0-4. De goals werden gemaakt door Leonie Vliek en Evi Maatman.