FBI vindt opnieuw geheim document in huis oud-vicepresident Pence

Agenten van de FBI hebben in de woning van de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence, in de staat Indiana, opnieuw een vertrouwelijk overheidsdocument gevonden. De huiszoeking werd gedaan nadat er eerder geheime documenten in het huis van Pence werden aangetroffen. Mike Pence was vicepresident onder Donald Trump.

De Republikeinse politicus had eerder al met het ministerie van Justitie en advocaten overlegd over de huiszoeking.

Eind januari werden er dossiers gevonden die dateerden uit zijn termijn als vicepresident (2017-2021). De vondst werd toen gedaan door een jurist die door Pence was ingehuurd om een aantal dozen met documenten te doorzoeken op mogelijke geheime stukken. Pence deed dat nadat er geheime documenten waren gevonden bij oud-president Trump en president Biden.

Niet aanwezig

Pence was ten tijde van de huiszoeking bij zijn familie in Californië vanwege de geboorte van een kleinkind, meldt persbureau AP.

Afgelopen nacht meldden Amerikaanse nieuwsmedia dat Pence is gedagvaard in de justitiële onderzoeken naar oud-president Trump. Deze dagvaarding staat los van de eerder aangetroffen documenten.