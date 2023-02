Toch nog mensen uit het puin gered, dit gebeurde er vandaag in het rampgebied

Op de vijfde dag na de zware aardbevingen in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië is het officiële dodental in beide landen opgelopen naar ruim 23.500 en wordt de omvang van de ramp steeds duidelijker. Wereldwijd kwamen moslims op deze dag in moskeeën bijeen om bij het vrijdaggebed de doden te herdenken.

Naar schatting honderdduizenden mensen zijn hun huis kwijt en moeten buiten slapen in de vrieskou. Als ze geluk hebben kunnen ze terecht in gebouwen die nog overeind staan, in tenten of in een auto. "Maar we weten van veel plekken waar nog geen hulpverlener is geweest, waar nog geen tent is neergezet", zegt Turkijecorrespondent Mitra Nazar.

"Het besef daalt nu pas in dat hier nog duizenden lichamen onder het puin liggen. Er zijn niet genoeg doodskisten, overledenen liggen in dekens gewikkeld in scholen in afwachting van identificatie."

Op sociale media worden berichten gedeeld over diefstal in het Turkse rampgebied. Op beelden is te zien hoe mensen met volle tassen weglopen uit verlaten supermarkten en andere winkels, zoals in de stad Elbistan. Soms worden de plunderaars aangesproken door omstanders of handhandig opgepakt door militairen.

Situatie in Syrië

Syrische staatsmedia melden dat president Assad de Verenigde Naties en het Rode Kruis toestemming heeft gegeven om naar gebied te reizen dat buiten zijn controle staat. Of dat ook echt gaat gebeuren valt nog te bezien: het regime in Damascus staat er volgens deskundigen om bekend dat het regelmatig hulpgoederen in beslag neemt.

Er waren vandaag ook lichtpuntjes, zoals de beelden die we waarschijnlijk niet heel vaak meer gaan zien: opgeluchte en emotionele reddingswerkers die elkaar op de schouder slaan na een succesvolle actie: