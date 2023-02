Eddy van Wessel wint voor vierde keer Zilveren Camera: 'Verstaat zijn vak'

Eddy van Wessel is de winnaar van de Zilveren Camera 2022. Het is voor de vierde keer dat de fotograaf de prijs in de wacht sleept. Van Wessel krijgt de prijs voor zijn zwart-wit serie Ruïnes voor de vrijheid, over de oorlog in Oekraïne.

De jury van de prijs stemde unaniem voor Van Wessel. In 2012, 2015 en 2019 won de fotograaf ook al de prijs voor beste persfoto van het jaar. Het is voor het eerst dat een fotograaf de belangrijkste Nederlandse fotoprijs voor de vierde keer wint. Ben van Meerendonk (1913-2008) won in de jaren 50 en 60 de prijs drie keer.

Juryvoorzitter van de Zilveren Camera Natalia Toret roemt Van Wessel om de "gelaagdheid in de beelden" van zijn fotoserie. "Iedere foto slaat een nagel in je ziel en bij het zien van het volgende beeld gaat deze steeds een stukje dieper."

Bekijk een deel uit de fotoserie 'Ruïnes voor de vrijheid' van Eddy van Wessel: