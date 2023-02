Witte Huis: object uit de lucht geschoten boven Alaska

Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft boven Alaska een object neergeschoten. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na berichtgeving door The New York Times. Volgens de krant gebeurde dat in opdracht van president Biden. Gisteravond (lokale tijd) zou het ding voor het eerst zijn waargenomen.

Wat er precies is neergehaald, is nog onduidelijk. Het Witte Huis meldt dat het Pentagon in de loop van de dag met meer details komt. Duidelijk is al wel dat het object kleiner is dan de Chinese ballon die eerder deze week uit de lucht werd gehaald. Het zou ongeveer zo groot zijn geweest als een kleine auto. De Chinese ballon had een omvang van circa drie autobussen.

De krant meldt op basis van een anonieme functionaris dat het neergeschoten object vloog op een hoogte waar het een gevaar vormde voor de burgerluchtvaart. Het object zou slechts korte tijd in het Amerikaanse luchtruim hebben gevlogen. Een deel van het luchtruim boven Alaska was korte tijd gesloten in verband met het neerhalen van het object.

Uit het water halen

The New York Times meldt dat er geen aanwijzingen waren dat het vliegende object een militaire dreiging vormde voor mensen op de grond. Onduidelijk is nog of er surveillanceapparatuur aan boord was.

Het Witte Huis zegt nog niet te weten waar het object vandaan kwam. Witte Huis-woordvoerder John Kirby verwacht dat het object snel uit de Amerikaanse territoriale wateren gevist wordt, waarna het kan worden onderzocht.