Banken in stationshal Rotterdam Centraal weggehaald na overlast

De banken in de stationshal van Rotterdam Centraal zijn verwijderd. De zitplaatsen voor de incheckpoortjes worden volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) vaak gebruikt door daklozen of alcoholisten waardoor reizigers en medewerkers zich onveilig voelen, meldt RTV Rijnmond.

De stationshal is overdekt en verwarmd, en volgens de regionale omroep daardoor in trek bij mensen die op straat leven. Volgens een woordvoerder van de NS waren de bankjes regelmatig vies, en werd er volop alcohol gebruikt. Bovendien was regelmatig sprake van geluidsoverlast.

Eerder waren de banken al afgezet met linten, maar dit had weinig effect. De overlastgevers wegsturen hielp volgens de woordvoerder ook niet: "Veiligheidspersoneel dat er iets van zei, werd uitgescholden. Daarom hebben we in overleg met de gemeente en ProRail besloten om de bankjes voorlopig weg te halen."

Over een paar maanden kijkt de NS of de banken weer teruggeplaatst kunnen worden.