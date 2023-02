Nederlandse zaalhockeymannen winnen van Zuid-Afrika en treffen VS in halve finales

De Nederlandse zaalhockeymannen hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. Thuisland Zuid-Afrika leek lange tijd geen partij, maar knokte zich in het laatste kwart nog bijna terug. Uiteindelijk won Oranje met 6-3.

In de eerste minuten van de kwartfinale had Zuid-Afrika veel de bal, maar momenten van onachtzaamheid werden door Oranje meedogenloos afgestraft. Al in de tweede minuut maakte Boris Burkhardt de openingstreffer: hij werd gevonden met een splijtende pass van achteruit en werkte (in tweede instantie) netjes af.

Ook in de fase die daarop volgde hield Zuid-Afrika heel aardig stand, maar na de 2-0 van Wiegert Schut (na een knappe solo over links) ging het hard. Nog voor het eind van het tweede kwart liep de ploeg van bondscoach Robbert Tigges via Joep Troost, opnieuw Burkhardt en Jochem Bakker uit naar 5-0.

Zuid-Afrikaanse opleving

Toch toonde Zuid-Afrika, spelend voor eigen publiek, veerkracht in het laatste kwart. Binnen een paar minuten werd drie keer gescoord, waarna de hoop terugkeerde in de Zuid-Afrikaanse zaalhockeyharten. Hidde Brink stopte in die fase nog een strafbal.

Maar Nederland was na die drie tegengoals dan eindelijk gewaarschuwd en beperkte de schade. In de slotfase was het Jochem Bakker die de kwartfinale besliste en Oranje uit een strafcorner naar de halve finale pushte.

In de halve finales zijn de Verenigde Staten de tegenstander. De andere halve finale gaat tussen Oostenrijk en Iran.