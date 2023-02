Vlissinger die met schotwonden uit auto werd gezet nu zelf verdachte

Vorig jaar werd op Kerstnacht een feest in een Antwerpse nachtclub gehouden waar veel Zeeuwen op afkwamen. De man werd rond 06.00 uur met meerdere schotwonden samen met een andere Vlissinger in de buurt van de Grote Markt uit de auto gezet. De bestuurder van de auto ging ervandoor.

De man uit Vlissingen zou die nacht meerdere keren geschoten hebben op een auto die voor hem stilstond, meldt Omroep Zeeland . Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) zegt tegen de omroep camerabeelden te hebben waarop de verdachte te zien is. Ook is gesproken met getuigen van de schietpartij.

Ongeveer een uur later werd het voertuig teruggevonden in een droge sloot in Arnemuiden bij Middelburg. Aanvankelijk werd een 20-jarige verdachte aangehouden, maar die werd al snel vrijgelaten.

Het is niet duidelijk hoe het nu met de verdachte gaat. "Hij zit opgesloten in de gevangenis en is niet meer in het ziekenhuis. Hoe het precies met hem gaat, weten we niet", zegt de woordvoerder van het OM aan de regionale omroep.