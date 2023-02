Star Wars-veiling gaat niet door na emotioneel bezwaar van weduwe Chewbacca

Een Brits veilinghuis heeft de verkoop van bijzondere Star Warsspullen afgeblazen na een emotioneel pleidooi van de weduwe van Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde. Angie Mayhew kreeg naar eigen zeggen koude rillingen toen ze vernam van de veiling en de verkopers en Ryedale Auctioneers hebben de ingebrachte spullen uit de verkoop gehaald.

Peter en Angie Mayhew verkochten 25 jaar geleden hun huis in Noord-Engeland maar lieten dozen met memorabilia achter op zolder, omdat het Peter door fysieke ongemakken niet lukte om de scripts, gesigneerde foto's en filmmemo's naar beneden te halen. "Hij heeft bij de verhuizing alleen kunnen pakken wat binnen handbereik lag op zolder", zei Angie eerder, "omdat zijn knieën te slecht waren."

Het is niet duidelijk waarom het stel de zolder niet door bijvoorbeeld verhuizers leeg heeft laten halen.

Spullen worden tentoongesteld

De 2,21 meter lange acteur kroop begin jaren 70 voor het eerst in het pak van de harige Wookie Chewbacca voor de oorspronkelijke Star Wars-trilogie. Hij gaf het stokje pas in 2017 door aan de eveneens boomlange acteur Joonas Suotamo, omdat hij kampte met gezondheidsproblemen. Mayhew zat de laatste jaren van zijn leven in een rolstoel. Hij stierf in 2019 op 74-jarige leeftijd.

Veilinghuis Ryedale heeft de verkoop stopgezet en de bewoners van het huis schenken de spullen nu aan de Peter Mayhew Foundation, die ze ergens permanent aan het publiek wil laten zien.